محكمة استئناف ترفض تطبيق أمر ترمب حول اللجوء

رفضت محكمة استئناف أميركية، الجمعة، السماح بتطبيق أمر للرئيس دونالد ترمب الذي يمنع لجوء المهاجرين الذين يدخلون البلاد بطريقة غير مشروعة.



واستشهد ترمب بنظام الهجرة المرتبك لإعلانه في الآونة الأخيرة أن المسؤولين سيتعاملون فقط مع طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يقدمون أنفسهم عند نقاط دخول رسمية. ورفعت جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية دعاوى قضائية، إذ قالت إن أمر ترمب الصادر في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني ينتهك قانون الهجرة.



وأصدر قاضٍ في سان فرانسيسكو، الشهر الماضي، أمراً يقيد مؤقتاً قواعد اللجوء على مستوى البلاد. كما وصفت وزارة العدل هذا الحكم بأنه "عبثي" وطلبت من الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف السماح بتطبيق سياسة ترمب أثناء سير الدعاوى القضائية.



ودأب ترمب على مهاجمة الدائرة التاسعة، التي تضم عدداً أكبر من القضاة الذين عينهم رؤساء ديمقراطيون، متهماً إياها بإحباط مبادراته السياسية لاسيما بشأن الهجرة.



وكتب حكم الدائرة التاسعة القاضي جاي بيبي، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق، جورج دبليو. بوش. واتفق بيبي مع المحكمة الأدنى على أن سياسة ترمب تتجاوز سلطته على الأرجح.



وقال بيبي في حكمه "حاول الرئيس الالتفاف على الكونغرس".



وامتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق، لكنه أكد بيانا سابقا يفيد بأن السياسة "ممارسة منطقية" لسلطة ترمب.