أميركا: لا مكان باليمن لتهديد إيراني للسعودية والإمارات

أعلن مسؤول بالخارجية الأميركية أنه لا يوجد مكان في يمن المستقبل لأي تهديد مدعوم من إيران لـ #السعودية والإمارات.

وأكد تيموثي ليندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج خلال مؤتمر في أبوظبي أن الإدارة الأميركية تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

وكانت رنا غانم، عضو في وفد الحكومة اليمنية في محادثات السويد، قد صرّحت أن ميليشيات الحوثي ما زالت غير جادة في التوصل إلى أرضية مشتركة لإنهاء النزاع في اليمن.

ودخلت محادثات اليمن السياسية في السويد في التفاصيل الدقيقة، لتظهر حجم الهوة مع تمسك وفد ميليشيات الحوثي بشروطه السابقة. الخلافات تركزت حول مدينة الحديدة الساحلية ومطار صنعاء والحل السياسي والفترة الانتقالية والأسرى.

من جهته، قال عضو وفد مفاوضات جماعة الحوثي عبدالملك الحجري، إنهم يقبلون بتفتيش الطائرات القادمة إلى صنعاء خارج اليمن.

من جانبه، رفض وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، طرح الحوثيين أن تكون الحديدة محايدة، وقال لابد من عودتها للسيادة اليمنية، مشيراً إلى أن الحكومة يمكن أن تقبل تنسيقاً إدارياً للأمم المتحدة في الميناء.