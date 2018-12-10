أميركا تعاقب 3 مسؤولين كوريين بينهم مساعد كيم البارز

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، أن #الولايات_المتحدة فرضت عقوبات على 3 مسؤولين كوريين شماليين من بينهم أحد كبار مساعدي الزعيم كيم يونغ أون.

وشملت العقوبات ريونغ هاي تشوي، وهو مساعد قريب من كيم. وتقول وزارة الخزانة الأميركية إنه يرأس إدارة التنظيم والتوجيه بحزب العمال الكوري الحاكم، وكيونغ ثايك جونغ وزير أمن الدولة، وكوانغ هو باك مدير إدارة الدعاية.



وذكرت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني أن هذه الخطوة اتخذت بموجب أمر تنفيذي استهدف معاقبة بيونغ يانغ على شنها هجمات إلكترونية وانتهاك حقوق الإنسان.

والشهر الماضي، أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يعتزم لقاء الزعيم الكوري الشمالي العام القادم.

وذكر بنس أن ترمب لن يكرر الأخطاء السابقة ويسمح بعدم الالتزام بالتعهدات بإنهاء برامج بيونغ يانغ للأسلحة.

وقال "إن القمة ستعقد على الأرجح بعد مطلع العام لكن العمل على تحديد الموعد والمكان ما زال مستمراً"، مضيفاً: "لا نريد تكرار الأخطاء التي ارتكبتها الإدارات السابقة، المنتمية في الحقيقة لكلا الحزبين السياسيين، خلال العقود الأخيرة الماضية، حيث صدرت تعهدات ورفعت عقوبات وجاء الدعم الاقتصادي ثم حدث الإخلال بالوعود".