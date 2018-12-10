أميركا: حكومة إيران تعج بالفاسدين.. خذوا خامنئي مثالاً!

انتقدت الخارجية الأميركية الفساد المستشري في إيران، معتبرة أن الحكومة الإيرانية مليئة بالفاسدين المنافقين.

وقالت في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي على تويتر، مساء الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، "لسوء حظ الشعب الإيراني، بأن الحكومة تعج بالفاسدين الخبثاء والمنافقين... خذوا مثالاً آية الله خامنئي."

وتابعت: "هذا الرجل يملك صندوق احتياط يقدر بالمليارات، معفى من أي ضريبة."

وأضافت: "رجل الدين الذي يعتبر "مبجلاً" يلتهم ممتلكات وحقوق الأقليات الدينية، ليمول الحرس الثوري الإيراني".

Today is #AntiCorruptionDay. Sadly, for the Iranian people, their government is full of corrupt hypocrites. Take Ayatollah Khamenei, who has a tax-free hedge fund worth billions. This so-called holy man devours property from religious minorities, then funnels the cash to IRGC. pic.twitter.com/rnAwNaLhfW — Department of State (@StateDept) December 9, 2018

يذكر أن تقارير مفصلة كانت كشفت في وقت سابق حجم الأموال التي تنفقها إيران على الميليشيات في عد من البلدان العربية. وأوضحت بعض الأرقام أن إيران تنفق ما يقارب 150 مليون دولار سنوياً على الميليشيات الموالية لها في العراق، وما يقارب 700 مليون دولار على حزب الله.

كما يشار إلى أن إيران تعيش منذ أسابيع على وقع تظاهرات عمالية في عدد من المناطق لاسيما الأهواز، ضد السياسات الاقتصادية والأوضاع المعيشية الصعبة.