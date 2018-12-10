مسؤول أميركي: ترمب يدعم الدفاع بـ750 مليار دولار

قال مسؤول أميركي أمس الأحد، إن الرئيس دونالد ترمب يدعم خططا لطلب 750 مليار دولار من الكونغرس للإنفاق الدفاعي العام المقبل، مما يشير إلى زيادة إنفاق وزارة الدفاع (البنتاغون) في حين تشهد جهات حكومية أخرى تقشفاً.



ودعا ترمب، الذي يواجه عجزا في الموازنة عند أعلى مستوى في ستة أعوام، حكومته هذا العام إلى تقديم مقترحات لخفض إنفاق وكالاتها بنسبة خمسة في المئة لكنه أشار إلى إعفاء الجيش بشكل كبير.

وسيكون مبلغ 750 مليار دولار أكبر من طلب مبلغ 733 مليارا الذي كان يتوقعه البنتاغون للسنة المالية 2020.

وأيضا أعلى من 700 مليار تحدث عنها ترمب في أكتوبر/تشرين الأول.



وقال مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه، إن وزير الدفاع جيم ماتيس ناقش الميزانية مع ترمب في الأيام الأخيرة وأطلعه على مخاطر عدم زيادة الإنفاق الدفاعي.

وأضاف المسؤول أنه خلال المناقشة بدا واضحا أن ترمب أراد "دفع التقدم الذي حققته إدارته في إعادة بناء الجيش".



ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعقيب.