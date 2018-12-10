واشنطن "تغري" لندن.. بعلاقات قوية مقابل البركسيت

وعد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، بعلاقات قوية مع بريطانيا في حال توجه الحليف القديم إلى الانفصال عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وفي حين أرجأت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الاثنين، تصويتا برلمانيا حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال بومبيو إن الولايات المتحدة وبريطانيا تعملان "بشكل أوثق في كل جهة من علاقاتنا" وضمنها التجارة.

وأضاف في مقابلة إذاعية الاثنين "إذا حصل بريكست قاس، فسأظل واثقا جدا بأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستستمران في إقامة علاقات خاصة".

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وقال "من المؤكد أن الموضوع ( #البريكست) مهم بالنسبة إليهم، لكن الأمر مهم كثيرا بالنسبة إلينا أيضا".

يذكر أن الرئيس الاميركي، دونالد ترمب، كان أشاد علناً بالخصوم المحافظين لماي، الذين يريدون قطيعة مع الاتحاد الأوروبي، في أعقاب استفتاء بريطانيا عام 2016 بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.