ترمب يهدد الديمقراطيين..الجيش يستطيع بناء جدار المكسيك

هدد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، الثلاثاء، بتوجيه الأوامر للجيش لبناء جدار بكلفة مليارات الدولارات على طول الحدود بين #الولايات_المتحدة و #المكسيك في حال رفض الديمقراطيون تمويل المشروع المثير للجدل.

وغرّد ترمب قبيل اجتماع في البيت الأبيض مع قادة الحزب الديمقراطي المعارض، قائلا إن الجدار ضروري لمنع "انتشار الجرائم والأمراض على نطاق واسع" والتي يحملها مهاجرون غير شرعيين.

وكتب في تغريدته: "إذا لم يعطنا الديمقراطيون الأصوات لضمان أمن بلادنا، فإن الجيش سيقوم ببناء الأجزاء المتبقية من الجدار. يعرفون مدى أهميته!".

ويقول المعارضون إن الجدار، وهو أحد وعود حملة ترمب الانتخابية عام 2016، ليس فقط هدرا للمال، بل يمكنه إثارة الكراهية للأجانب.

وكتب ترمب التغريدة قبيل لقاء في البيت الأبيض مع تشاك شومر، كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، و#نانسي_بيلوسي، المرجح أن تصبح رئيسة مجلس النواب في المجلس الجديد، الذي سيهيمن عليه الديمقراطيون في كانون الثاني/يناير.

لكن من غير المرجح أن يقنعهما ترمب بالموافقة على تخصيص 5 مليارات دولار ضرورية لتمويل أعمال البناء الضخمة على الحدود. وأبدى الديمقراطيون استعدادا للموافقة على مبلغ أقل بكثير، مع التأكيد على ضمان الحدود أكثر من الجدار نفسه.

وكثيرا ما هدد ترمب بإغلاق العديد من مؤسسات الحكومة في حال عدم تأييد الديمقراطيين خطته لبناء جدار المكسيك. وتتوقف مبالغ كبيرة من التمويل الفيدرالي في 21 كانون الأول/ديسمبر، ما سيفرض إغلاقا جزئيا لمؤسسات حكومية حال عدم التوصل لاتفاق.

ويتوقع أن تتفاقم الانقسامات السياسية الأميركية في كانون الأول/يناير عندما يشكل الديمقراطيون الغالبية في مجلس النواب.