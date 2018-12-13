خبير أميركي: هجوم ستراسبورغ يذكرنا بتمويل قطر للإرهاب

قال #جيم_هانسون رئيس مجموعة الدراسات الأمنية في واشنطن، إن #هجوم_ستراسبورغ، يذكرنا بوجود دول مثل #قطر التي #تمول_الإرهاب.

وأضاف الخبير الأمني الأميركي في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد مداخلة له على قناة فوكس نيوز "حتى يتم إنهاء هذا يجب أن يواجهوا عقوبات قاسية".

وكشفت الشرطة الفرنسية هوية منفذ الهجوم الدموي الذي استهدف أحد الأسواق في مدينة #ستراسبورغ الفرنسية، يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص قبل أن يلوذ بالفرار وتبدأ قوات الأمن الفرنسية عملية ملاحقته.

وبحسب ما أعلنت الشرطة الفرنسية، مساء الأربعاء، فإن المنفذ يُدعى #شريف_تشيكات ويبلغ من العمر 29 عاماً، وهو صاحب سجل إجرامي طويل وذو أسبقيات جرمية عديدة، من بينهما عدد من جرائم السطو والسرقة الخطيرة.