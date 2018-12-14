بومبيو عن "اتفاق السويد": السلام ممكن في اليمن

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن التقدم الذي تم إحرازه في السويد بين أطراف الأزمة اليمنية بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب الانقلابيين من الحديدة هو أمر مشجع.

وأكد بومبيو، في تغريدة له على موقع تويتر، أن النتائج التي تم إحرازها في مفاوضات السويد تؤكد أن السلام ممكن في اليمن، داعياً إلى بدء مرحلة جديدة في البلاد.

كذلك أعرب عن شكره لجميع الأطراف التي ساعدت على عقد هذه المشاورات ودعمها، قائلاً في بيان إن "الولايات المتحدة تود أن تشكر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس على قيادته لهذه الجهود وتفاؤله المستمر وقدرته على إلهام الأطراف المعنية للوصول إلى المصالحة".

وأضاف: "كما نود أن نشكر الحكومة السويدية على استضافتها لهذه المشاورات. ونعرب عن شكرنا لحكومات المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى أطراف أخرى ساعدت على تنظيم هذه المشاورات ودعمها".

وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، توصل أطراف النزاع اليمني إلى اتفاق بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة.

موضوع يهمك أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، توصل أطراف النزاع اليمني إلى اتفاق بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة.وقال الأمين العام للأمم... اختتام مشاورات السويد.. واتفاق حول تعز والحديدة اليمن

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في ختام المشاورات اليمنية بالسويد، إن هذا الاتفاق سيسهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين اليمنيين.

وأشار غوتيريس إلى أن طرفي الأزمة اتفقا أيضاً على تسهيل الظروف في تعز وإيصال المساعدات لسكانها، إضافة إلى اتفاق حول الأسرى، معتبراً أن ما تم التوصل إليه يعد خطوة هامة بالنسبة للشعب اليمني.