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ترمب يعلن أن وزير داخليته سيغادر الحكومة

المصدر: واشنطن – فرانس برس
رايان زينك
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب السبت، أن وزير داخليته سيغادر منصبه بنهاية العام الجاري.

وكتب ترمب على تويتر أن "وزير الداخلية #رايان_زينك سيغادر الإدارة في نهاية العام بعد أن خدم لفترة تناهز العامين"، مشيرا إلى أنه سيعلن عن تعيين وزير جديد الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن، مساء الجمعة، أن مدير الميزانية في البيت الأبيض، ميك مولفاني، سوف يتولى منصب كبير الموظفين مؤقتا خلفاً لجون كيلي، وسط مؤشرات تدل على مكافحة الرئيس لتسمية شخص يملأ هذا المنصب الرئيسي.

كلمات دالّة

#رايان زينك, #ترمب

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