ترمب يعلن أن وزير داخليته سيغادر الحكومة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب السبت، أن وزير داخليته سيغادر منصبه بنهاية العام الجاري.

وكتب ترمب على تويتر أن "وزير الداخلية #رايان_زينك سيغادر الإدارة في نهاية العام بعد أن خدم لفترة تناهز العامين"، مشيرا إلى أنه سيعلن عن تعيين وزير جديد الأسبوع المقبل.

Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن، مساء الجمعة، أن مدير الميزانية في البيت الأبيض، ميك مولفاني، سوف يتولى منصب كبير الموظفين مؤقتا خلفاً لجون كيلي، وسط مؤشرات تدل على مكافحة الرئيس لتسمية شخص يملأ هذا المنصب الرئيسي.