ترمب يعين مدير ميزانيته بمنصب كبير موظفي البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الجمعة، أن مدير الميزانية في البيت الأبيض، ميك مولفاني، سوف يتولى منصب كبير الموظفين بالوكالة خلفاً لجون كيلي، وسط مؤشرات تدل على مكافحة الرئيس لتسمية شخص يملأ هذا المنصب الرئيسي.

I am pleased to announce that Mick Mulvaney, Director of the Office of Management & Budget, will be named Acting White House Chief of Staff, replacing General John Kelly, who has served our Country with distinction. Mick has done an outstanding job while in the Administration.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2018

وقال ترمب في تغريدة "قام ميك بعمل رائع وهو في الإدارة"، مضيفاً "أتطلع إلى العمل معه في هذا المنصب الجديد، بينما نستمر في جعل أميركا عظيمة مجددا".

كما أشار إلى أن "جون سوف يبقى حتى نهاية العام. إنه وطني كبير وأنا أريد أن أشكره شخصياً على الخدمات التي قدمها".