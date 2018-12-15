قاضٍ أميركي يعلن أوباماكير غير دستورية.. وترمب يرحب

أعلن قاضٍ فيدرالي أميركي، الجمعة، أن نظام الرعاية الطبية الذي أطلقه باراك أوباما والمعروف باسم "اوباماكير" مخالف للدستور في قرار لقي ترحيب الرئيس دونالد ترمب، وأثار غضب المعارضة الديمقراطية التي وعدت برفع دعوى استئناف ضده.

فقد أصدر قاضي منطقة تكساس ريد أوكونور حكمه بعدما لجأ إليه عدد كبير من المدعين العامين (وزراء العدل في الولايات) الجمهوريين وحاكم يعارضون هذا القانون الذي يرمز إلى رئاسة باراك أوباما وصدر في 2010.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه يتوقع رفع القضية في الاستئناف أمام المحكمة العليا. وأضاف البيان "بانتظار عملية الاستئناف، يبقى القانون ساري المفعول". وقد صدر الحكم عشية انتهاء مهلة التسجيل في اوباماكير لـ 2019.

وفي حكمه، اعتبر القاضي أوكونور القانون غير دستوري بكامله، لأن الكونغرس ألغى بمناسبة الإصلاح الضريبي العام الماضي غرامة مفروضة على الأشخاص الذين فشلوا في التسجل في هذا البرنامج إذا لم تتوافر لديهم تغطيتهم الصحية الخاصة بهم.

وبتت المحكمة العليا في شرعية هذه الغرامة في 2012. لذلك تشكل هذه العقوبة "حجر الأساس" للقانون الذي يجب أن يعلن غير دستوري بعد إلغائها، كما قال القاضي.

وسارع الرئيس دونالد ترمب إلى الترحيب بقرار القاضي. وكتب في تغريدة "واو، لكنه ليس مفاجأة، أوباماكير أعلن للتو غير دستوري من قبل قاضٍ يتمتع باحترام كبير في تكساس. خبر سار لأميركا".