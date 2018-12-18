هذه أول خطوة من ترمب على مسار إنشاء "قوة الفضاء"

يخطط الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للتوقيع على أمر تنفيذي قبل نهاية العام، يجعل قيادة #الفضاء الأميركية قيادة عسكرية رئيسية.

وأكد مسؤولان أميركيان هذا الأمر لوكالة "أسوشييتد برس"، وأوضحا أن نائب الرئيس، مايك بنس، سيعلن عن ذلك اليوم الثلاثاء في مركز كينيدي للفضاء، في كيب كانافيرال بفلوريدا.

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وأضاف أحد المسؤولين أن #ترمب سيوقع على الأمر قبل نهاية العام، وقد يوقّع عليه اليوم.

الخطوة منفصلة عن هدف ترمب لإقامة "قوة فضاء" كفرع مستقل للقوات المسلحة، وإنما يمكن أن تكون خطوة في ذلك الاتجاه.

والقرار الذي سيوقعه ترمب اليوم سيُطلق مسارا طويلا ومعقدا، تعمل من خلاله وزارة الدفاع الأميركية على جميع مختلف الوكالات والوحدات الفضائية، من مختلف الأقسام العسكرية، لوضعها تحت سقف منظمة واحدة مستقلة، ليكون عملها أكثر تناسقاً.

وستكون "قيادة الفضاء" الحالية التابعة للقوات الجوية مكونا أساسيا من الكيان المشترك الجديد، ليضع الفضاء في مرتبة "القيادة الإلكترونية الأميركية" نفسها.