أميركا تؤيد قرار ألبانيا طرد إيرانيين.. "يجب أن نتحد"

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، إن العالم يجب أن يتحد لفرض عقوبات على النظام الإيراني، لحين تغيير سياسته المدمرة.

وأثنى بومبيو، في تغريدة نشرها على موقع "تويتر"، على قرار رئيس وزراء ألبانيا بطرد إيرانيين خططا لهجمات إرهابية.

I commend PM Edi Rama’s expulsion of two Iranian agents who plotted terrorist attacks in #Albania. European nations have thwarted three Iranian plots this year alone. The world must stand together to sanction #Iran’s regime until it changes its destructive behavior. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 19, 2018

فيما أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، عن دعم الولايات المتحدة لقرار رئيس الوزراء الألباني إدي راما طرد السفير الإيراني من بلاده، معتبراً أن ما قام به يؤكد تصديه والشعب الألباني لسلوك إيران المتهور في أوروبا والعالم.

يذكر أن ألبانيا أعلنت اليوم طرد دبلوماسيين إيرانيين لانتهاكهما الأصول الدبلوماسية وممارسة نشاطات غير شرعية تهدد الأمن القومي للبلاد.

وذكرت وسائل إعلام ألبانية أن الموضوع يتعلق بسعي إيران إلى تنفيذ عمل إرهابي خلال المباراة التي أقيمت في تيرانا بين المنتخبين الألباني والإسرائيلي منذ عامين أثناء تصفيات كأس العالم لكرة القدم.