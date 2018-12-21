تحطم طائرة خاصة بمدينة أتلانتا ومقتل كل من على متنها

قال مسؤولون إن طائرة خاصة تحطمت بالقرب من مطار صغير في ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية، مما أسفر عن مقتل جميع من عليها.

Atlanta Fire can confirm a plane crash near Fulton Industrial Pkwy and Donald Lee Hollowell Pkwy. FF’s extinguishing hotspots at this time. There are no survivors. Working to confirm total number of occupants that were on aircraft. Also checking neighborhood for injuries. #AFRD pic.twitter.com/Z3NHPHMVMo — Atlanta Fire Rescue (@ATLFireRescue) December 20, 2018

وقالت كاثلين بيرغن، المتحدثة باسم إدارة الطيران الاتحادية في رستلو بالبريد الإلكتروني، إن الطائرة وهي من طراز سيسنا سايتيشن 560 سقطت أمس الخميس على بعد 2.4 كيلومتر من مطار مقاطعة فولتون على الجانب الغربي من أتلانتا والتي كانت قد أقلعت منه للتو.

وقالت إن المؤشرات الأولية تدل على وجود 3 أشخاص على متن الطائرة. وأضافت أن سبب التحطم ما زال قيد التحقيق.

وقالت إدارة الإطفاء في أتلانتا إنه لم ينجُ أحد ممن كانوا على الطائرة، في حين ذكرت بعض وسائل الإعلام أن هناك شخصا رابعا مصابا.

وأضافت أن رجال الإطفاء أخمدوا ألسنة اللهب التي اشتعلت في الحقل الذي سقط فيه معظم الحطام وأنهم يعاينون المنطقة المحيطة للتأكد من عدم إصابة أحد على الأرض.

ونشرت صورة للحطام على "تويتر".