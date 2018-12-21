ترمب يعلن تقاعد وزير الدفاع الأميركي.. وماتيس يوضح

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، عن تقاعد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، في نهاية شباط/فبراير.

وأكد ترمب أنه سيعلن قريباً عن اسم وزير الدفاع الجديد الذي سيخلف ماتيس، معبراً عن شكره لماتيس.

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر "خلال السنتين الماضيتين، ساهم ماتيس في تطوير العتاد العسكري وساعدني كثيراً في جعل بعض الدول تدفع ما يجب أن تدفعه لقاء حصولها على خدماتنا العسكرية".

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018

....equipment. General Mattis was a great help to me in getting allies and other countries to pay their share of military obligations. A new Secretary of Defense will be named shortly. I greatly thank Jim for his service! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018

فيما رد جيمس ماتيس وقال إنه تنحى حتى يتمكن ترمب من تعيين وزير دفاع أفكاره متقاربه معه.

وقال ماتيس في رسالة إلى ترمب "لأنه من حقك أن يكون لديك وزير دفاع وجهات نظره تتوافق بشكل أفضل مع وجهات نظرك (...) أعتقد أنه من الصواب بالنسبة إليّ أن أتنحى عن منصبي".

يذكر أن ماتيس نفى في سبتمبر الماضي، بشكل قاطع التقارير التي تشير إلى أنه قد يغادر إدارة الرئيس دونالد #ترمب في الشهور المقبلة، قائلا "لن أتعامل معها بجدية على الإطلاق".

وقال ماتيس للصحافيين في البنتاغون "هذه هي طريقة سير الأمور هنا... تعاملوا مع الأمر بروح من الدعابة".