واشنطن تبحث مبادرات لبناء الثقة مع كوريا الشمالية

ترغب الولايات المتحدة في مناقشة مبادرات لبناء الثقة مع كوريا الشمالية، على ما صرح ممثل واشنطن الخاص لدى بيونغ يانغ، في وقت تسعى الإدارة الأميركية لإقناع نظام #كيم_يونغ_اون بالتخلي عن أسلحته النووية.

وبعد تقارب سريع العام الفائت، بلغ ذروته بعقد قمة تاريخية بين الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، لم يتم إحراز تقدم إضافي مع اتهام كل طرف للآخر بالتراجع والتصرف بسوء نية.

وقال ممثل الولايات المتحدة الخاص لدى كوريا الشمالية ستيفن بيغان في سيول، إن "الولايات المتحدة لا تعتزم تخفيف العقوبات الأحادية أو (عقوبات) الأمم المتحدة" على بيونغ يانغ.

وتدارك: "ومع ذلك نحن مستعدون لاستكشاف عدد من الأمور الأخرى التي يمكن أن تبني الثقة" بين الطرفين.

وأضاف: "لدينا عدد من المبادرات التي نوّد أن ندرسها لدى بدء عملية نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية".

وتأتي تعليقات بيغان غداة إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تأمل بعقد قمة ثانية بين الرئيس ترمب والزعيم كيم "بعيد رأس السنة".

ورفض المبعوث الأميركي تقديم تفاصيل عن هذه المبادرات، لكنه قال في وقت سابق، إن واشنطن ستكون أكثر تساهلا في فرض حظر شامل على السفر في الحالات التي يتوجه فيها أميركيون إلى كوريا الشمالية لتقديم مساعدات إنسانية.

وترفض إدارة ترمب بشكل عام السماح لمنظمات الإغاثة الأميركية بالعمل في كوريا الشمالية، سعياً إلى زيادة الضغط على نظام كيم وضمان سلامة المواطنين الأميركيين.

وزار بيغان سيول لتنسيق السياسات بخصوص كوريا الشمالية مع نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون، على أن يشمل ذلك مراسم رمزية الأسبوع المقبل لإعادة ربط وتحديث الطرق والسكك الحديد العابرة للحدود في شبه الجزيرة الكورية.

وقال المسؤول الكوري الجنوبي لي إنه تمت الموافقة على أن يتم الاحتفال كما هو مقرر، إذ تسعى سيول إلى تجنب أي جدل حول خرق العقوبات ضد بيونغ يانغ.