إغلاق الإدارات الفيدرالية.. وترمب: آمل ألا يستمر طويلاً

OUR GREAT COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY! pic.twitter.com/ZGcYygMf3a — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2018

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الجمعة، عن أمله في "ألا يستمر طويلاً" إغلاق الإدارات الفيدرالية، الذي سيبدأ منتصف ليل جمعة-السبت، بعد فشل البيت الأبيض في التوصل لاتفاق مع الكونغرس على رفع سقف الموازنة الفيدرالية.

وقال ترمب في مقطع فيديو نشره على حسابه على موقع تويتر "نأمل ألا يستمر الإغلاق طويلاً".

وأُغلقت العديد من الإدارات الفيدرالية في الولايات المتحدة في وقت مبكر من السبت بعد إرجاء الكونغرس مداولاته بشأن مشروع قانون الاتفاق وتلبية طلب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود.

وتوقفت عمليات العديد من الوكالات الأساسية عند الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي (05:01 غرينتش من السبت) على الرغم من المفاوضات التي استمرت في مبنى الكونغرس بين مسؤولي البيت الأبيض وقادة الكتل البرلمانية.

وكان مجلس النواب الأميركي أرجأ إلى اليوم السبت التصويت على مشروع قانون إنفاق قصير الأجل للحؤول دون إغلاق عشرات الإدارات الفيدرالية، ما يعني أن إغلاق هذه الإدارات بات أمراً لا مفر منه.

وللحؤول دون هذا "الإغلاق" كان يفترض بمجلسي النواب والشيوخ أن يتوصلا مع البيت الأبيض إلى اتفاق قبل منتصف الليل لرفع سقف الموازنة الفيدرالية.

ولكن المفاوضات التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة باءت بالفشل بسبب رفض المشرعين الديمقراطيين الموافقة على مشروع الرئيس دونالد ترمب بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وبالتالي فإن عشرات الإدارات الفيدرالية لن تتمكن من فتح أبوابها السبت كما أن موظفيها وهم بمئات الآلاف سيضطرون لأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر.