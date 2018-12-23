بعد فشل الكونغرس بإنهاء إغلاق الحكومة.. ترمب يؤجل سفره

بعد أن اختتمت، السبت، جلسة استثنائية عقدها مجلس الشيوخ الأميركي من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية، وسط توقعات بمواصلة التوقف الجزئي لعمل مؤسساتها حتى الخميس المقبل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لن يسافر إلى فلوريدا.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن ترمب سيبقى في واشنطن خلال عيد الميلاد، بسبب إغلاق الحكومة.



وكان من المقرر أن يسافر ترمب إلى فلوريدا مع أسرته لقضاء عطلات نهاية العام، لكنه قال يوم الجمعة إنه سيبقى في واشنطن، ما لم يتوصل مع النواب إلى اتفاق بشأن الميزانية لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.



ولم يتضح إلى متى سيبقى ترمب في العاصمة.