ترمب: باتريك شناهان سيخلف ماتيس وزيرا للدفاع

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد أن باتريك شناهان، مساعد جيمس ماتيس، سيخلفه وزيرا للدفاع بالوكالة في الأول من كانون الثاني/يناير 2019، وذلك في موعد أقرب من المتوقع.

وكتب ترمب على تويتر "يسرني أن أعلن أن مساعد وزير الدفاع باتريك شناهان سيتولى وزارة الدفاع بالوكالة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2019"، وذلك بعدما قدم ماتيس استقالته الخميس على أن تصبح نافذة نهاية شباط/فبراير.

والجمعة، أعلن الرئيس الأميركي، عن تقاعد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، في نهاية شباط/فبراير.

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر "خلال السنتين الماضيتين، ساهم ماتيس في تطوير العتاد العسكري وساعدني كثيراً في جعل بعض الدول تدفع ما يجب أن تدفعه لقاء حصولها على خدماتنا العسكرية".

فيما رد جيمس ماتيس وقال إنه تنحى حتى يتمكن ترمب من تعيين وزير دفاع أفكاره متقاربه معه.

وقال ماتيس في رسالة إلى ترمب "لأنه من حقك أن يكون لديك وزير دفاع وجهات نظره تتوافق بشكل أفضل مع وجهات نظرك (...) أعتقد أنه من الصواب بالنسبة إليّ أن أتنحى عن منصبي".

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، عن تقاعد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، في نهاية شباط/فبراير.وأكد ترمب أنه... ترمب يعلن تقاعد وزير الدفاع الأميركي.. وماتيس يوضح أميركا

يذكر أن ماتيس نفى في سبتمبر الماضي، بشكل قاطع التقارير التي تشير إلى أنه قد يغادر إدارة الرئيس دونالد #ترمب في الشهور المقبلة، قائلا "لن أتعامل معها بجدية على الإطلاق".

وقال ماتيس للصحافيين في البنتاغون "هذه هي طريقة سير الأمور هنا... تعاملوا مع الأمر بروح من الدعابة".