10 حقائق عن وزير الدفاع الأميركي المكلف..حلّال المشكلات

من هو باتريك شاناهان الذي عيّنه الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، قائمًا بأعمال وزير الدفاع بداية من 1 يناير/كانون الثاني المقبل، على خلفية استقالة الوزير جيمس ماتيس.

إنه في البدء مساعد وزير الدفاع الأميركي ورجل أعمال سابق، في الـ 56 من عمره، وهذه هي بعض الحقائق عنه:

1- من مواليد مدينة أبيردين بولاية واشنطن العاصمة في 27 يوليو 1962م. وهو الأكبر من بين ثلاثة أشقاء، وقد كان والده مايكل شاناهان ضابطًا لإنفاذ القانون وطبيبًا بيطريًا في فيتنام، وحصل على ميدالية النجم البرونزي على خدمته التي يفاخر بها ابنه.

2- درس بجامعة واشنطن حيث حصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية، ثم حصل على درجة الماجستير في العلوم في الهندسة الميكانيكية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ثم ماجستير في إدارة الأعمال من كلية سلوان للإدارة.

3- لعب أدوارًا أساسية من خلال عمله في شركة بوينغ التي انضم لها عام 1986 ليشارك في خدمات الكمبيوتر وبرنامج بوينغ 777.

4- خلال مسيرته في بيونغ شغل أدوارًا إدارية فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الصاروخي بوينغ، بالإضافة إلى 737 747 و767 و777 و787 من شركات الطيران التجارية، كما لعب دورًا رائدًا في انتعاش برنامج بوينغ 787.

5- اشتهر في شركة بيونغ بلقب "Mr. Fix-it" (حلّال المشكلات)، وذلك منذ عام 2008، حيث يجد لكل مشكلة حلا، وخدم شاناهان كنائب للرئيس والمدير العام لبرنامج بوينغ 757، مع مسؤولية تصميم وإنتاج وربحية عائلة طائرات 757، كما شغل مناصب قيادية في برنامج بوينغ 767 وفي قسم التصنيع.

6- شغل منصب نائب الرئيس والمدير العام لأنظمة بوينغ في فيلادلفيا، حيث كان مسؤولًا عن جميع برامج وأنشطة موقع جيش الولايات المتحدة في فيلادلفيا وميسا بأريزونا.

7- في أبريل/نيسان 2016، أصبح نائب الرئيس الأول ومسؤولًا عن سلسلة الإمداد والعمليات لبوينغ، وشملت مسؤولياته في هذا المنصب عمليات التصنيع ووظائف إدارة الموردين التي تنفذ تقنيات التصنيع المتقدمة واستراتيجيات سلسلة التوريد العالمية، بالإضافة إلى كونه عضوًا في المجلس التنفيذي لشركة بوينغ.

8- في 16 مارس/أذار 2017، أعلن الرئيس ترمب عن نيته ترشيح شاناهان في منصب نائب وزير الدفاع الثالث والثلاثين للولايات المتحدة، وهو ثاني أعلى موقع مدني في البنتاغون، وقد رشح ترمب شاناهان لقيادة خطط تتعلق بزيادة حجم الجيش، وكان من المفترض تأكيد تعيينه في جلسة مجلس الشيوخ في 20 يونيو/حزيران 2017 لكن ذلك تأخر بعض الوقت بسبب عرقلة السيناتور جون ماكين، لخلاف حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

9- ظل نائب الوزير من عهد أوباما وهو ، روبرت او ويرك، في المنصب إلى أن تأكد تعيين شاناهان من قبل مجلس الشيوخ في 18 يوليو 2017. ليتولى المنصب رسميًا ويرفع تقاريره مباشرة لوزير الدفاع.

10- قال ترمب عنه في تغريدة يوم الأحد إن "لديه قائمة طويلة من الإنجازات بينما كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع، وقبل ذلك في بيونغ. وإنه سيكون عظيمًا" في المهمة الجديدة.