ترمب يتعهد بانتظار تمويل جدار المكسيك مهما طال الوقت

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إنه مستعد للانتظار للحصول على خمسة مليارات دولار من دافعي الضرائب لتمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، مهما كلف ذلك من وقت.

وكان هذا المطلب تسبب في إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية دخل يومه الخامس الآن.

وفي عدم وجود أفق لإنهاء الإغلاق على الفور، أدلى ترمب بهذه التصريحات خلال زيارة مفاجئة للعراق، وحمّل الديمقراطية نانسي بيلوسي مسؤولية الإغلاق. ومن المنتظر أن تتولى بيلوسي رئاسة مجلس النواب الأميركي في الثالث من يناير/كانون الثاني.

وقال ترمب من قبل إنه مستعد لإغلاق حكومي طويل. وعندما سُئل اليوم الأربعاء إلى متى سينتظر للحصول على ما يريد، قال "مهما طال الوقت".

وأضاف الرئيس الجمهوري أن "نانسي تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار،" مرجحا أن تكون معارضتها لمطلبه بتمويل الجدار تتعلق بحاجة #بيلوسي للأصوات لكي تصبح رئيسة للمجلس.

وقال #ترمب على أرض قاعدة الأسد الجوية في #العراق "الشعب الأميركي يطالب بجدار".

وفي اجتماع مع بيلوسي والزعيم الديمقراطي تشاك شومر بثه التلفزيون في 11 ديسمبر/كانون الأول، قال ترمب إنه سيكون "فخورا بإغلاق الحكومة من أجل أمن الحدود".