ترمب يؤكد مجدداً: أميركا لن تكون "شرطي" العالم  

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، مجددا خلال زيارة مفاجئة لتفقد القوات المنتشرة في العراق، أن الولايات المتحدة لم تعد تستطيع أن تكون "شرطي" العالم، مدافعا عن قراره سحب جنود بلاده من سوريا.

وأضاف "لا تستطيع الولايات المتحدة أن تبقى شرطي العالم. إنه أمر غير عادل عندما يقع العبء علينا، على الولايات المتحدة".

ودافع ترمب عن قراره حول سوريا قائلا إنه لن يكون هناك أي تأخير.

وأضاف أنه أبلغ القادة العسكريين أنه "لا يمكنكم الحصول على مزيد من الوقت. كان لديكم ما يكفي من الوقت".

والزيارة هي الأولى لترمب إلى منطقة معارك بعد سنتين من انتخابه.

وأكد خلال زيارته القصيرة لقاعدة الأسد الجوية في غرب #العراق أن الولايات المتحدة تخوض معارك دول أخرى منذ فترة طويلة.

وأضاف "نحن منتشرون في جميع أنحاء العالم. نحن في بلدان لم يسمع بها معظم الناس. بصراحة، هذا أمر سخيف".