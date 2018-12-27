ترمب يغادر العراق بعد زيارة خاطفة استمرت 3 ساعات

غادر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برفقة زوجته ميلانيا، الأربعاء، العراق، بعد زيارة خاطفة لم يعلن عنها من قبل استمرت 3 ساعات ونصف الساعة.

وأكد خلال زيارته القصيرة لقاعدة الأسد الجوية أن الولايات المتحدة تخوض معارك نيابة عن دول أخرى منذ فترة طويلة.

وأضاف "نحن منتشرون في جميع أنحاء العالم. نحن في بلدان لم يسمع بها معظم الناس. بصراحة، هذا أمر سخيف"، وأعاد تكرار أن "تنظيم داعش هزم بشكل كامل تقريباً".

وهبطت الطائرة، التي تقل ترمب عند الساعة 19:16 بالتوقيت المحلي في قاعدة الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، وتحدث الرئيس إلى الجنود كما التقى القادة العسكريين.

ورغم السرية التي أحيطت بهذه الزيارة، إلا أن تكهنات سرت بشأن قيام ترمب بهذه الرحلة في أعقاب قراره خفض قواته في أفغانستان والانسحاب الكامل من سوريا.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، على "تويتر" أن "الرئيس ترمب والسيدة الأولى توجها إلى العراق في وقت متأخر ليلة عيد الميلاد لتفقد قواتنا والقيادة العسكرية العليا لشكرهم على خدماتهم ونجاحهم وتضحياتهم، وليتمنيا لهم عيد ميلاد سعيدا".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم ميلانيا إنها "زيارة مفاجئة للشجعان المنتشرين حاليا في العراق".

والرحلات الرئاسية لتعزيز معنويات الجنود تقليد في سنوات الحرب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، وقد تعرض ترمب لانتقادات لعدم توجهه حتى الآن إلى منطقة حرب.