إغلاق الحكومة الأميركية مستمر لتأجيل جلسة مجلس الشيوخ

فشلت المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين، الخميس، في إنهاء إغلاق جزئي للحكومة الأميركية، وتأجّلت حتى الأسبوع المقبل أي آمال بإنهاء المأزق حول الميزانية بسبب طلب الرئيس دونالد #ترمب تمويل جدار حدودي مع #المكسيك لوقف عبور المهاجرين.

وبعد جلسة لمجلس الشيوخ دامت دقائق معدودة وكان الحضور فيها قليلا بسبب عطلة عيد الميلاد، تم تأجيل الجلسة حتى العاشرة صباحا (15,00 ت غ) من يوم الاثنين، لكنّ إكمال المداولات بشأن الميزانية سيتم فقط الأربعاء المقبل في اليوم الـ12 للإغلاق الحكومي.

وبقي كل طرف على موقفه، مع رفض #الديمقراطيين تخصيص أموال لجدار ترمب وإصرار الرئيس على أنه لن يمول الحكومة إلا اذا حصل على تمويل للجدار.

واتهمت المتحدثة باسم #البيت_الأبيض سارة ساندرز الديمقراطيين "باختيار الإبقاء على إغلاق الحكومة بشكل علني لحماية المهاجرين غير الشرعيين بدلا من الشعب الأميركي".

وقالت إن ترمب "لن يوقّع" على شيء "لا يعطي أوّلاً الأولوية لأمن بلدنا وأمانه".

ويجمّد النقاش حول الجدار التصويت على إقرار الميزانية، ما يحرم نحو 800 ألف موظف فيدرالي من رواتبهم ويوقف عمل أجزاء غير أساسية من الحكومة.

ويقول ترمب إن هناك حاجة إلى 5 مليارات دولار لتوسيع وتحسين الحواجز الحدودية على طول #الحدود_المكسيكية. أما معارضو الرئيس، بمن فيهم البعض في حزبه الجمهوري، فيتهمونه بتضخيم خطر الهجرة غير الشرعية لتحقيق مكاسب سياسية.

