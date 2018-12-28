ترمب يهدد بغلق الحدود مع المكسيك حال عدم تمويل الجدار

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بغلق حدود الولايات المتحدة مع المكسيك حال رفض الديمقراطيين لتمويل بناء جدار حدودي.

وقال ترمب في تغريدة، اليوم الجمعة، "سوف نضطر إلى إغلاق الحدود الجنوبية تماماً"، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل مع "الديمقراطيين المعوقين".

وسبب طلب ترمب تمويل إقامة الجدار ورفض الديمقراطيين طلبه إغلاقاً جزئياً للحكومة والمستمر منذ قرابة أسبوع.

وتأجل انعقاد الكونغرس لمدة أسبوع دون تسوية تلوح في الأفق.

ويؤدي إغلاق الحكومة إلى تعطل مئات الآلاف من العمال على المستوى الاتحادي، كما يؤثر على المواطنين الذين يعولون على بعض الخدمات العامة.