ترمب: تقدم كبير في محادثات التجارة مع الصين

قال الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، إن "تقدماً كبيراً" تم إحرازه في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لمنع مزيد من التصعيد في الحرب التجارية المستمرة منذ عام.

وأضاف ترمب، السبت، أنه أجرى "محادثة هاتفية طويلة وجيدة" مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لمناقشة المحادثات التي نتجت عن اجتماعهما مطلع الشهر الجاري في الأرجنتين.

وكتب ترمب في تغريدة: "الاتفاق يتقدم بشكل جيد. إذا أبرم، فسوف يكون شاملا للغاية، وسيغطي جميع القضايا والمجالات والنقاط محل النزاع".

وتريد الولايات المتحدة أن تعالج الصين مسألة سرقة الملكية الفكرية وتدابير أخرى عدوانية تقود جهود #بكين لإنهاء الهيمنة التكنولوجية الأميركية.

واتفق الزعيمان في الأول من ديسمبر/كانون أول الماضي على تأجيل مزيد من رفع التعريفات الجمركية لإتاحة الفرصة للمفاوضات.