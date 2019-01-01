زعيم كوريا الشمالية: قد أضطر إلى "نهج جديد" مع أميركا

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون الثلاثاء، إنه لم يغير موقفه بشأن نزع السلاح النووي بالكامل ولكنه قد يضطر إلى اتخاذ "نهج جديد" إذا استمرت الولايات المتحدة في مطالبة بلاده باتخاذ إجراء أحادي الجانب.

وأضاف كيم في كلمته بمناسبة العام الجديد أن عملية نزع السلاح النووي ستحقق تقدما أسرع إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراء في المقابل. وتابع أنه مستعد للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أي وقت.

ودعا كيم أيضاً كوريا الجنوبية إلى وقف التدريبات العسكرية مع "القوى الخارجية" والتي تشمل استخدام أسلحة استراتيجية، وطالب باستئناف المفاوضات متعددة الأطراف من أجل إقامة نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

كما حذر الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده قد تغيّر نهجها إذا أبقت الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها على خلفية ملف بيونغ يانغ النووي.

يأتي هذا التحذير بعد اثني عشر شهراً من التقارب الدبلوماسي بين بيونغ يانغ وواشنطن. وقال كيم في خطابه الذي بثّه التلفزيون الكوري الشمالي "إذا لم تلتزم الولايات المتّحدة وعدها الذي قطعته أمام العالم، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى النظر في طريقة جديدة لحماية سيادتنا ومصالحنا".