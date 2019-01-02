مقتل عنصر من المارينز بإطلاق نار في واشنطن

قُتل جندي في مشاة البحرية الأميركية (المارينز) فجر الثلاثاء بإطلاق نار أثناء مناوبته داخل ثكنته في العاصمة واشنطن، كما أفادت وسائل إعلام.

وبحسب شبكة "سي أن أن" التلفزيونية الإخبارية، فإن إطلاق النار وقع قرابة الساعة الخامسة فجراً (10,00 بتوقيت غرينتش).

وطمأنت السلطات بعدم وجود أي تهديد للمنطقة المحيطة بالثكنة الواقعة في جنوب شرق واشنطن.

ولم تعلن السلطات عن اسم الجندي القتيل، كما لم ترشح تفاصيل عن ملابسات الحادث.

واكتفت متحدّثة باسم شرطة العاصمة بالقول، إن التحقيق لا يزال في بداياته، وإنه لم يتم حتى الآن توجيه أي تهم جنائية.

وهذه أقدم ثكنة لا تزال قيد الخدمة لسلاح المارينز الذي تأسّس في 1801 في عهد الرئيس طوماس جيفرسون.

وتؤدّي وحدات المارينز المتمركزة في هذه الثكنة مهام احتفالية وأخرى أمنية تتعلّق بحفظ سلامة العاصمة الأميركية.