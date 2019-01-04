بومبيو في جولة شرق أوسطية تشمل السعودية وقطر والإمارات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة، أن وزير الخارجية مايك #بومبيو سيقوم بجولة تشمل ثماني عواصم في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لإجراء محادثات تركز بشكل خاص على ملفات #اليمن و #سوريا و #إيران .

يبدأ بومبيو جولته في 8 كانون الثاني/يناير وتستغرق ثمانية أيام يزور خلالها عمّان والقاهرة والمنامة وأبوظبي والدوحة والرياض ومسقط وأخيرا الكويت.

وفي محطته الثانية في القاهرة سيلقي خطابا حول التزام الولايات المتحدة "بالسلام والازدهار والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط" كما أوضحت وزارة الخارجية.

وسيبحث بومبيو النزاع السوري خلال جولته في عمان والرياض كما أفادت الخارجية الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أثار مفاجأة قبل الميلاد مع إعلانه عن سحب القوات الأميركية المنتشرة في سوريا لمكافحة تنظيم داعش.

وعلى جدول أعمال محادثات الوزير الأميركي في أبوظبي والرياض ومسقط والكويت أيضا الحرب في اليمن، حيث دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في مدينة #الحديدة بين الانقلابيين #الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية إثر محادثات سلام جرت في السويد.

وسيسعى وزير الخارجية الأميركي أيضا إلى رص التحالفات الإقليمية في إطار جهود الولايات المتحدة للتصدي لنفوذ #إيران .