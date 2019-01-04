ترمب يدرس اختيار سيناتور ديمقراطي سابق وزيراً للدفاع

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس ترشيح جيم ويب، وهو سيناتور ديمقراطي سابق شغل أيضاً منصب وزير البحرية في عهد الرئيس الجمهوري، رونالد ريجان، لتولي حقيبة الدفاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول، لم تنشر اسمه، القول إن مايك بنس نائب الرئيس وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض تواصلا مع ويب. وقالت إن من وصفته بأنه مسؤول كبير بوزارة الدفاع أكد أن اسم ويب يتم تداوله في البيت الأبيض.

وتنحى جيمس ماتيس عن منصب وزير الدفاع مؤخراً، وقال ترمب بعدها بيوم إنه فصل ماتيس، وهو جنرال متقاعد تضمن خطاب استقالته توبيخاً حاداً للرئيس الجمهوري.

واستقال ماتيس بعد قرار ترمب المفاجئ سحب كل القوات الأميركية من سوريا ونصف القوة الأميركية في أفغانستان وقوامها 14 ألفاً.

واختار ترمب باتريك شاناهان، نائب ماتيس والذي كان مسؤولاً بشركة بوينغ، ليكون القائم بأعمال الوزير.