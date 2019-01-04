حرس الحدود الأميركي يستنجد بالبنتاغون مجدداً

أعلن البنتاغون، الجمعة، أنه تلقى طلباً جديداً من وزارة الأمن الداخلي لمساعدة حرس الحدود في مواجهة وصول المهاجرين، لكنه لم يوضح ما إذا كان سيرسل قوات إضافية إلى الحدود مع المكسيك.

وقال مسؤول في البنتاغون لم يشأ كشف هويته: "تلقينا اليوم طلب مساعدة جديداً من وزارة الأمن الداخلي".

ولم يوضح المسؤول مضمون الطلب، لكنه لفت إلى أن الوزارة تطلب قدرات لتنفيذ مهمة محددة، وأن وزارة الدفاع ستحدد حجم العديد والعتاد الضروريين لإتمام هذه المهمة.

وتم نشر نحو 5600 جندي على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك دعماً لحرس الحدود.

وأعلن الرئيس دونالد ترمب نشر هؤلاء الجنود قبل انتخابات منتصف الولاية في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر بهدف احتواء وصول آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى.

وكان مقرراً أن ينتهي هذا الانتشار منتصف كانون الأول/ديسمبر، لكن وزارة الأمن الداخلي طلبت من البنتاغون تمديده حتى 31 كانون الثاني/يناير في ضوء "تهديد مستمر" على الحدود.

وتحدثت وسائل إعلام أميركية عدة عن إمكان نشر جنود على طول الحدود في كاليفورنيا وأريزونا، لكن الأمر قد يتم عبر نقل جنود منتشرين أصلاً إلى مناطق حدودية أخرى وليس عبر إرسال جنود إضافيين.

وقال مصدر عسكري رفض كشف هويته، إن طلب وزارة الأمن الداخلي لا يشتمل على استمرار انتشار الجنود إلى ما بعد 31 كانون الثاني/يناير.