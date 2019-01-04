للمرة الأولى.. ترمب يدخل قاعة الصحافيين بالبيت الأبيض

للمرة الأولى منذ تسلمه السلطة قبل عامين دخل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، بصورة مفاجئة قاعة الصحافة في البيت الأبيض، حيث أدلى بتصريح مقتضب رافضاً في الوقت نفسه الإجابة عن أي سؤال.

وقال الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة لدى دخوله هذه الغرفة الصغيرة التي تتسع لـ49 مقعداً، والتي عقد فيها سلفه باراك أوباما مؤتمرات صحافية عديدة: "مرحباً جميعاً، يا له من مكان جميل! لم أره قبلاً. عام سعيد للجميع".

وأضاف: "أودّ أن أبدأ بتهنئة نانسي بيلوسي على انتخابها رئيسة لمجلس النواب، هذا إنجاز عظيم وآمل أن نتمكن من العمل معاً وأن نحقق الكثير من الأمور، مثل البنى التحتية وأمور كثيرة أخرى، وأنا أعلم أنهم (الديمقراطيون) يريدون ذلك حقاً وأنا أيضاً أريد ذلك".

وقاعة الصحافيين هي المكان الذي يفترض أن يلتقي فيه يومياً المتحدث باسم الرئاسة الإعلاميين المعتمدين في البيت الأبيض للإدلاء بإيجازه الصحافي اليومي والإجابة عن أسئلتهم، لكن هذه الإحاطات الصحافية أصبحت شبه نادرة في عهد الرئيس الجمهوري.

ولم تكن القاعة ممتلئة بالصحافيين لدى دخول ترمب، ذلك أنهم لم يتبلغوا بأنه سيلقي الخطاب إلا في اللحظة الأخيرة.

واصطحب معه ترمب إلى القاعة جمعاً من عناصر شرطة الهجرة الذين وقفوا خلفه، بينما كان هو يدافع من على المنبر عن مشروعه بناء جدار على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية.

وبعدها ترك الرئيس الكلام لأحد أفراد الشرطة ثم غادر القاعة من دون أن يجيب عن أي سؤال.

وإذا كانت قدما ترمب لم تطآ من قبل غرفة الصحافة الأشهر في العالم، فهو أطل برأسه مرة في 8 مارس المنصرم على الصحافيين الذين كانوا بداخلها ليبلغهم بنفسه أن كوريا الجنوبية ستدلي بإعلان مهم.

ويومها أعلنت سيول أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون اقترح عقد قمة مع ترمب وأن الرئيس الأميركي وافق على هذا المقترح.