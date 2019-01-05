ترمب: نيويورك تايمز تروج أخباراً زائفة عن مرشح "الدفاع"

The story in the New York Times regarding Jim Webb being considered as the next Secretary of Defense is FAKE NEWS. I’m sure he is a fine man, but I don’t know Jim, and never met him. Patrick Shanahan, who is Acting Secretary of Defense, is doing a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2019

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بالترويج لما أسماها "أخبارا مزيفة" حين أوردت خبرا، الخميس، بأن السيناتور الديمقراطي السابق جيم ويب سيتولى حقيبة الدفاع في الإدارة الأميركية خلفاً لجيم ماتيس.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أنا متأكد أن ويب رجل جيد، لكنني لا أعرفه، ولم أقابله من قبل"، مضيفاً أن باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع حالياً "يقوم بعمل رائع!".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن إدارة الرئيس ترمب تدرس ترشيح جيم ويب، وهو سيناتور ديمقراطي سابق شغل أيضاً منصب وزير البحرية في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان، لتولي حقيبة الدفاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول لم تنشر اسمه، القول إن مايك بنس نائب الرئيس، وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض تواصلا مع ويب. وقالت إن من وصفته بأنه مسؤول كبير بوزارة الدفاع أكد أن اسم ويب يتم تداوله في البيت الأبيض.

وتنحى جيم ماتيس عن منصب وزير الدفاع مؤخراً، وقال ترمب بعدها بيوم إنه فصل ماتيس، وهو جنرال متقاعد تضمن خطاب استقالته توبيخاً حاداً للرئيس الجمهوري.

واستقال ماتيس بعد قرار ترمب المفاجئ سحب كل القوات الأميركية من سوريا ونصف القوة الأميركية في أفغانستان وقوامها 14 ألفاً.

واختار ترمب باتريك شاناهان، نائب ماتيس الذي كان مسؤولاً بشركة "بوينغ"، ليكون القائم بأعمال الوزير.