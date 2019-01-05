جولة بومبيو.. مطالب بانسحاب إيراني "شامل" من سوريا

أعلنت الخارجية الأميركية أن جولة وزير الخارجية مايك بومبيو المرتقبة في الشرق الأوسط ستشمل دول الخليج العربية ومصر والأردن.

وقال مسؤول أميركي إن بومبيو سيجدد تشديده على ضرورة خروج أي قوات إيرانية من سوريا، وعلى أن القوات الأميركية لن تخرج من سوريا قبل انتهاء مهامها.

زيارة بومبيو هي الأولى للمنطقة منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتزامه سحب قواته من سوريا، وتتزامن مع جولة لمستشار الأمن القومي جون بولتون تشمل أنقرة وتل أبيب.



ويبدو أن جولة بومبيو ستركز على إصلاح ما أفسده إعلان ترمب والتأكيد على عدم وجود جدول زمني للانسحاب.

وبحسب مسؤول أميركي يحمل بومبيو رسالتين:

*الأولى أن الولايات المتحدة لا تريد الانسحاب من الشرق الأوسط.

*الثانية أن إيران تشكل الخطر الحقيقي في المنطقة.

وقال المسؤول إن الجولة ستشدد على دعم الولايات المتحدة لحلفائها وخاصة في الحرب على الإرهاب.

وإلى جانب الوضع في اليمن، ستكون الأزمة الخليجية حاضرة أيضاً في هذه الجولة، حيث قالت المصادر الأميركية إن وزير الخارجية سيشدد على أهمية الحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي وتجاوز الأزمة بين قطر ودول المقاطعة.

كما سيشدد بومبيو خلال زيارته الرياض على أهمية محاسبة المتورطين في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي والاطلاع على الخطوات العملية التي تقوم بها السعودية في هذه القضية.