3 قتلى و4 مصابين في إطلاق نار بصالة بولينغ بكاليفورنيا

قالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص قتلوا وجرح 4 آخرون في إطلاق نار وقع في وقت متأخر مساء أمس، الجمعة، بصالة للبولينغ في مدينة تورانسي بولاية كاليفورنيا.

وقالت إدارة شرطة تورانسي، إن رجالها استجابوا لمكالمة حول "إطلاق نار" في صالة غيبال هاوس بول قبل منتف الليل بقليل.

وعثر على عدة ضحايا مصابين بأعيرة نارية داخل صالة غيبال هاوس بول، التي توصف على موقعها الإلكتروني بأنها مكان لممارسة ألعاب البولينغ والليزر تاغ وألعاب الفيديو.

وتقول الشرطة إن ثلاثة رجال قتلوا في مسرح الحادث، وأصيب 4 ضحايا، اثنان منهم تم نقلهما إلى مستشفى محلي للعلاج من إصابات غير معروفة بينما سعى آخران للرعاية الطبية بمعرفتهما الخاصة.

تورانسي هي مدينة ساحلية في كاليفورنيا تقع على بعد 32 كيلومترا من لوس أنجلوس. وتبعد مدينة تورانس الساحلية 30 كلم إلى جنوب شرق لوس أنجلوس.

ووفق السلطات الصحية، قتل تقريباً 40 ألف شخص في الولايات المتحدة نتيجة الأسلحة النارية في عام 2017، وهو رقم يتضمن حالات الانتحار.