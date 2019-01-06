ترمب: لا تقدم بمحادثات إنهاء الإغلاق.. الجدار سيأتي

V.P. Mike Pence and team just left the White House. Briefed me on their meeting with the Schumer/Pelosi representatives. Not much headway made today. Second meeting set for tomorrow. After so many decades, must finally and permanently fix the problems on the Southern Border! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2019

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن المحادثات الهادفة إلى إنهاء الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفيدرالية لم تُحرز تقدماً كبيراً، السبت، لكنّها ستتواصل الأحد.

وكتب ترمب على "تويتر": "نائب الرئيس مايك بنس وفريقه غادروا البيت الأبيض للتو. أطلعوني على اجتماعهم مع شومر وبيلوسي. لم يُحرز تقدم كبير اليوم. من المقرر عقد اجتماع ثانٍ غداً".

والتقى مسؤولون كبار بإدارة الرئيس الأميركي مع مساعدين لأعضاء ديمقراطيين بالكونغرس، لكنهم لم يتمكنوا من كسر الجمود بشأن اقتراح يتعلق بإقامة جدار على الحدود وإنهاء إغلاق جزئي للحكومة مستمر منذ أسبوعين.

وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، إن الاجتماع كان "مثمراً"، وإن الجانبين اتفقا على الاجتماع مجدداً اليوم الأحد.

ونشر الرئيس ترمب صورة على حسابه بتويتر معلقاً عليها بأن "الجدار سيأتي".

ويطالب الرئيس ترمب بمبلغ 5.6 مليار دولار لبناء جدار على امتداد الحدود الأميركية مع المكسيك، لكن الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب أقروا الأسبوع الماضي مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة دون تقديم تمويل إضافي للجدار.

ويقول ترمب إنه لن يوقع على مشروع القانون إلا بعد حصوله على الأموال اللازمة للجدار.

وقال بنس في بيان بعد الاجتماع، إنه كرر موقف ترمب بأن التمويل للجدار أمر ضروري، لكنه أضاف: "لم تجر محادثات متعمقة بشأن المبالغ".

وتابع أن وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن أطلعت المفاوضين الديمقراطيين على الوضع على الحدود مع المكسيك. وأضاف أن الديمقراطيين طلبوا المزيد من التفاصيل كتابة عن احتياجات الوزارة.

وقبل بدء المحادثات يوم السبت، قال بنس في تغريدة على "تويتر"، إن هدف الإدارة ليس مجرد إنهاء الإغلاق الحكومي ولكن "توفير التمويل لإنهاء الأزمة عند حدودنا الجنوبية وتحقيق أمن حقيقي على الحدود ولبناء الجدار".

وحضر الاجتماع أيضاً في البيت الأبيض جاريد كوشنر صهر ترمب والمستشار البارز، وكذلك وزيرة الأمن الداخلي والقائم بعمل كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني.

ويتفاوض هؤلاء مع مساعدين لكبار الديمقراطيين في الكونغرس.

وقال أحد المساعدين الديمقراطيين المطلعين على الاجتماع، إن الديمقراطيين حثوا الإدارة على إعادة فتح الحكومة، معتبرين أن إحراز تقدم بشأن قضية أمن الحدود المثيرة للجدل سيكون صعباً في ظل الإغلاق.

ومع تمسك كل جانب بموقفه أغلق نحو ربع مكاتب الحكومة الاتحادية منذ أسبوعين، مما حرم 800 ألف من العاملين في القطاع العام من الحصول على أجورهم.

وكانت نانسي بيلوسي الرئيسة الديمقراطية الجديدة لمجلس النواب قالت الأسبوع الماضي، إن الجدار المقترح لترمب "غير أخلاقي" و"تبديد للأموال".

لكن ترمب أكد على مطالبته بالجدار الحدودي في سلسلة تغريدات يوم السبت.

وهدد ترمب يوم الجمعة باستخدام سلطات الطوارئ لبناء الجدار دون موافقة الكونغرس.