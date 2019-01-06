ترمب يغرد عن مصر والسيسي وأكبر كاتدرائية

أثنى الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، الأحد، على الرئيس المصري، عبدالفتاح #السيسي، مؤكداً أن افتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يعني أن المستقبل سيكون لكافة أطياف المجتمع المصري.

وغرد ترمب على "تويتر"، الأحد: "متحمس لرؤية أصدقائنا في مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط.. الرئيس السيسي ينقل بلاده إلى مستقبل يشمل الجميع".

وافتتح السيسي الأحد، بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط وهي كاتدرائية "ميلاد المسيح"، وكذلك مسجد "الفتاح العليم" الذي يتميز بمساحة ضخمة، وهما في العاصمة الإدارية الجديدة.