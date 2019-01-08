بومبيو متوجها للشرق الأوسط.. "ملتزمون بلجم إيران"

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء قبيل توجهه في جولة شرق أوسطية تستمر ثمانية أيام، أن بلاده ملتزمة بأمن المنطقة، وبمواجهة أنشطة إيران المزعزعة، وداعش.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر، مرفقة بصور له ولزوجته سوزان، من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن:" أتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم، لبعث رسالة واضحة للحلفاء والأصدقاء، مفادها أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاربة داعش، ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة لبلدان المنطقة."

Heading to the Middle East today to send a clear message to our friends and partners that the U.S. is committed to the region, committed to #defeatISIS, and committed to counter Iran’s destabilizing activities. pic.twitter.com/TUHv3BeNHh — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 7, 2019

ويتوجه بومبيو برفقة زوجته إلى الشرق الأوسط في جولة ستقوده إلى ثماني دول عربية لإجراء محادثات تركّز بشكل خاص على ملفّات اليمن وسوريا وإيران.

وتستغرق جولة بومبيو ثمانية أيام يزور خلالها كلاًّ من عمّان والقاهرة والمنامة وأبوظبي والدوحة والرياض ومسقط وأخيراً الكويت.