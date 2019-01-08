توجيه اتهام لمحامية روسية كانت على اتصال بحملة ترمب

أعلن المدعي الفيدرالي في مانهاتن جيفري بيرمان في بيان، الثلاثاء، أنه تم توجيه تهمة "إعاقة عمل القضاء" إلى محامية روسية التقت العديد من أعضاء فريق حملة دونالد ترمب العام 2016.

ووجِّهت إلى المحامية، ناتاليا فيسلنيتسكايا، تهمة تلفيق أدلة في قضية رفعتها الحكومة الأميركية في 2013 ضد شركة "بريفيزون هولدنغز" الروسية متهمة بعملية احتيال ضريبي بقيمة 230 مليون دولار في موسكو.

وجاء في الاتهامات أن الأموال جاءت من برنامج احتيال يتعلق باستعادة أموال ضريبية كشفه المحامي سيرغي ماغنيتسكي الذي اعتقلته السلطات الروسية وتوفي في السجن في 2009 بسبب حرمانه العلاج من أمراض خطيرة.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين، أنه سيوجه خطاباً إلى الأمة الثلاثاء حول مطلبه بناء جدار حدودي مع المكسيك، في... ترمب يصارح الأميركيين بـ"خطاب رسمي حول الجدار" أميركا

وذكر محقق الأمن الداخلي انغيل ميلنديز أن فيسلنيتسكايا "مطلوبة شخصياً الآن في الولايات المتحدة بتهمة تضليل المحققين الأميركيين عمداً".

والاعتقال ليس مرتبطا، على الأقل ظاهرياً، بتحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في التواطؤ بين حملة ترمب وروسيا في انتخابات 2016.

وركز مولر على اجتماع تم في 9 حزيران/يونيو 2016 عرضت خلاله فيسلنيتسكايا على حملة ترمب كشف معلومات تضر بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وشارك في الاجتماع بول مانافورت، ودونالد جونيور نجل الرئيس، وصهره جاريد كوشنر.

وقال جميعهم إن فيسلنيتسكايا لم تزودهم بأي معلومات عن كلينتون، وسعت إلى مناقشة مسائل أخرى، ونفت التدخل في أي قضايا تتعلق بالانتخابات.

إلا أنه تردد أن مولر يحقق في ما إذا كان ترمب ومساعدوه عرقلوا العدالة لإخفاء تفاصيل عن الاجتماع عن المحققين.