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أول تعليق أميركي على عقوبات "الأوروبي" ضد إيران

المصدر: العربية.نت - صالح حميد
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في أول تعليق أميركي على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على جهاز الاستخبارات الإيراني، أيدت واشنطن وبقوة تلك العقوبات التي فرضت الثلاثاء على خلفية قيامها باغتيالات لمعارضين في هولندا ومحاولات تفجير واغتيال أخرى في فرنسا والدنمارك.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدات عبر حسابه على موقع " تويتر" مساء الثلاثاء إن "الاتحاد الأوروبي أصدر اليوم أول عقوبات ضد النظام الإيراني منذ الاتفاق النووي، وكشفت هولندا أن إيران قامت باغتيال اثنين من المواطنين الهولنديين في 2015 و2017 وهذا يأتي بعد قيام الدنمارك وفرنسا بإحباط عمليتين إرهابيتين إيرانيتين في عام 2018."

وأضاف بومبيو في تغريدة أخرى: "لقد أرعبت كل من إيران وحزب الله أوروبا منذ عام 1979، ومن خلال اتخاذ الإجراءات اليوم أرسلت الدول الأوروبية رسالة واضحة إلى إيران مفادها أنه لن يتم التسامح مع الإرهاب".

كما أكد بومبيو أن "الولايات المتحدة تؤيد بقوة العقوبات الجديدة وتقف مع حلفائها الأوروبيين في مواجهة هذا التهديد المشترك".

إلى ذلك، نشر صورة عن الأماكن الأوروبية التي استهدفها الإرهاب الإيراني، حيث شملت عشرات البلدان التي قامت أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية بعمليات اغتيال أو تفجير أو خطف ضد معارضين للنظام.

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