أول تعليق أميركي على عقوبات "الأوروبي" ضد إيران

في أول تعليق أميركي على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على جهاز الاستخبارات الإيراني، أيدت واشنطن وبقوة تلك العقوبات التي فرضت الثلاثاء على خلفية قيامها باغتيالات لمعارضين في هولندا ومحاولات تفجير واغتيال أخرى في فرنسا والدنمارك.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدات عبر حسابه على موقع " تويتر" مساء الثلاثاء إن "الاتحاد الأوروبي أصدر اليوم أول عقوبات ضد النظام الإيراني منذ الاتفاق النووي، وكشفت هولندا أن إيران قامت باغتيال اثنين من المواطنين الهولنديين في 2015 و2017 وهذا يأتي بعد قيام الدنمارك وفرنسا بإحباط عمليتين إرهابيتين إيرانيتين في عام 2018."

Today, EU issued its first sanctions against the Iranian regime since the Iran deal, and the Netherlands disclosed that #Iran directed the assassinations of two Dutch nationals in 2015 and 2017. This follows Denmark and France foiling two Iranian terrorist attacks in 2018. pic.twitter.com/tz7U4pTLh8 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 8, 2019

وأضاف بومبيو في تغريدة أخرى: "لقد أرعبت كل من إيران وحزب الله أوروبا منذ عام 1979، ومن خلال اتخاذ الإجراءات اليوم أرسلت الدول الأوروبية رسالة واضحة إلى إيران مفادها أنه لن يتم التسامح مع الإرهاب".

كما أكد بومبيو أن "الولايات المتحدة تؤيد بقوة العقوبات الجديدة وتقف مع حلفائها الأوروبيين في مواجهة هذا التهديد المشترك".

إلى ذلك، نشر صورة عن الأماكن الأوروبية التي استهدفها الإرهاب الإيراني، حيث شملت عشرات البلدان التي قامت أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية بعمليات اغتيال أو تفجير أو خطف ضد معارضين للنظام.