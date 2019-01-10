ترمب الغاضب: "مع السلامة.. لا فائدة!"

انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء من محادثات مع قادة الكونغرس الديمقراطيين بسبب تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، قائلاً على تويتر إن الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض لإنهاء إغلاق الحكومة الأميركية كان "مضيعة للوقت تماماً".

وفي اليوم التاسع عشر للإغلاق الحكومي الجزئي، اجتمع ترمب لفترة قصيرة مع زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وغيرهما من القادة الديمقراطيين لكن الاجتماع انتهى بشكل حاد ودون أي إشارة على التوصل إلى حل.

وكتب ترمب على تويتر "سألت عما سيحدث في غضون 30 يوماً إذا أحدثت أنا انفراجة سريعة للأمور.. هل ستوافقون على (تشريع) لأمن الحدود يتضمن بناء جدار أو سياج حديدي؟ ردت نانسي (بيلوسي رئيسة مجلس النواب) بالرفض. فقلت لهم مع السلامة. لا فائدة!".

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ووصف النواب الديمقراطيون المستاءون تصرف ترمب بأنه "نوبة غضب" وقالوا إن الاجتماع توقف عندما رفضوا الالتزام بتمويل اقتراحه بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك.

وقال شومر للصحافيين خارج البيت الأبيض إن ترمب سأل بيلوسي إن كانت ستمول الجدار. وأضاف "قالت لا. فنهض وقال: ’إذن ليس هناك ما نناقشه’ وانسحب".

وأضاف شومر "رأينا مجدداً نوبة غضب لأنه لم يحصل على ما يريد".

وكان ترمب قال في وقت سابق إن من حقه إعلان الطوارئ لبناء جدار على الحدود الجنوبية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن طلبه تخصيص 5.7 مليار دولار للمشروع.

وينوي الديمقراطيون اختبار عزيمة الجمهوريين بشأن القضية من خلال طرح تشريع لإعادة الفتح الفوري لوزارة الخزانة ولجنة الأوراق المالية والبورصات وعدة وكالات أخرى أغلقت جزئيا منذ 22 ديسمبر.

ويحرص الديمقراطيون على إرغام الجمهوريين على الاختيار ما بين تمويل دائرة الإيرادات الداخلية بوزارة الخزانة، في وقت تستعد فيه لرد أموال ضرائب إلى ملايين الأميركيين، والتصويت على استمرار إغلاقها جزئيا.