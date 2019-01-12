نائبة ديمقراطية تعلن الترشح للرئاسة الأميركية في 2020

أعلنت النائبة الديمقراطية الأميركية، #تولسي_غابارد، في تصريحات بثتها محطة (سي.إن.إن) الأميركية أنها سترشح نفسها للرئاسة في 2020.

وقالت غابارد، التي شاركت في حرب العراق، في مقابلة مع (سي.إن.إن)، الجمعة، سيتم بثها السبت: "قررت الترشح وسأصدر بياناً رسمياً خلال الأسبوع المقبل".

وذكرت النائبة (37 عاما) أن التركيز الرئيسي لحملتها الانتخابية سيكون على "قضية الحرب والسلام".

وكانت السيناتور الديمقراطية الأميركية، إليزابيث وارن، أعلنت في 31 ديسمبر/ كانون الأول تشكيل لجنة لبحث فرص ترشحها في انتخابات الرئاسة التي تجري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.