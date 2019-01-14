بومبيو يختصر زيارته للشرق الأوسط بسبب جنازة عائلية

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أن الوزير مايك بومبيو سيقطع جولته في الشرق الأوسط ليعود إلى الولايات المتحدة لحضور جنازة عائلية.



وسيعود بومبيو، الذي يزور السعودية حالياً، إلى الولايات المتحدة بعد أن يعقد اجتماعات في سلطنة عمان بدلاً من سفره إلى الكويت.



وقال المتحدث: "اختصار الرحلة ضروري حتى تتمكن أسرة بومبيو من حضور جنازة عائلية".

ووصل وزير الخارجية الأميركي مساء الأحد إلى السعودية. وكان في استقباله في المطار سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير.