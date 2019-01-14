ترمب يرفض اقتراح عضو بمجلس الشيوخ لإعادة فتح الحكومة

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، الاثنين، إنه رفض اقتراحا من حليف جمهوري في #مجلس_الشيوخ بأن يعيد جزئيا فتح الإدارات المغلقة من الحكومة للسماح باستئناف المفاوضات بشأن أزمة تتعلق بالتمويل.

ولدى مغادرته البيت الأبيض في زيارة إلى لويزيانا قال ترمب للصحافيين، إنه لم يوافق على اقتراح السيناتور الجمهوري #لينزي_غراهام بإعادة #فتح_المؤسسات_الحكومية لثلاثة أسابيع.

وقال غراهام يوم الأحد إنه إذا فشلت المحادثات خلال تلك الفترة فبإمكان ترمب المضي قدما وإعلان حالة طوارئ على الصعيد الوطني لتجاوز الكونغرس والحصول على أموال لبناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية، وهي المسألة التي تسببت في الإغلاق الحكومي في 22 ديسمبر/كانون الأول.

ولوح ترمب بخيار إعلان #حالة_طوارئ على الصعيد الوطني إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع المشرعين. وقال الاثنين إنه لا يتطلع للقيام بذلك.

وأغلقت الحكومة الاتحادية جزئيا بسبب طلب ترمب من الكونغرس الموافقة على تخصيص 5.7 مليار دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك كما وعد خلال حملته الانتخابية. ويرفض الديمقراطيون إجراء المزيد من المفاوضات قبل إعادة فتح الحكومة.