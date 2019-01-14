CNN: الكونغرس بصدد استدعاء مترجم ترمب مع بوتين

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن لجنة بالكونغرس الأميركي تبحث استدعاء مترجم الرئيس دونالد ترمب خلال لقاءاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

لكن الرئيس الأميركي نفى تقارير إعلامية عن التحقيق بشأن روسيا واجتماعاته مع بوتين، قائلاً إنه لم يعمل مطلقاً لصالح روسيا، ولا يعلم أي شيء عن مذكرات مترجمه.

وقال ترمب في البيت الأبيض قبل أن يتوجه إلى نيو أورليانز إن تقريراً لصحيفة "واشنطن بوست"، عن أنه أخفى تفاصيل بشأن اجتماعاته مع بوتين وصادر مذكرات مترجمه، هو تقرير كاذب.

وأفادت أيضا صحيفة نيويورك تايمز أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يحقق فيما إذا كان ترمب يعمل لصالح روسيا.

وقال ترمب للصحافيين "لم أعمل لصالح روسيا مطلقاً". وأثارت التقارير مخاوف لدى النواب الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

وذكر السيناتور الجمهوري لينزي غراهام، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، الأحد، أنه يعتزم سؤال مكتب التحقيقات الاتحادي عن التقرير، ملمحا إلى أن المكتب تجاوز صلاحياته.