استقالة مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض

استقال مساعد للمتحدثة باسم البيت الأبيض من منصبه ليترأس الفرع الإعلامي لشركة ضغط، وفق ما أعلنت المجموعة التي وظفته الاثنين.

وبذلك ينضم راج شاه، مساعد سارة ساندرز، إلى صفوف المستشارين والموظفين في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذين غادروا مناصبهم منذ دخول الأخير إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2017.

وأعرب راج شاه عن "سروره بالانضمام" إلى مجموعة "بالارد ميديا غروب"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الفرع الإعلامي لشركة الضغط الأميركية "بالارد بارتنرز".

كما سيعمل في منصبه الجديد إلى جانب جامي روبن، الذي كان متحدثاً باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس الديمقراطي، بيل كلينتون.

وانضم شاه إلى البيت الأبيض عند تنصيب ترمب، وكان يتولى بنفسه بين الحين والآخر الإجابة عن أسئلة الصحافيين خلال المؤتمرات الصحافية في البيت الأبيض.

وأورد البيان أنه "أشرف على الاستراتيجية والاتصالات لحساب البيت الأبيض من أجل تثبيث القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا".

وانضم مرشح ترمب إلى المحكمة العليا بعد سجال حاد حول اتهامات وردت بحقه بشأن تعديات جنسية نسبت إليه حين كان في الجامعة، وقد أثارت هذه القضية انقساماً عميقاً في المجتمع الأميركي.

وعلى غرار إدارة ترمب نفسها وفريق مستشاريه، شهد فريقه الإعلامي أيضاً استقالات، فقد سبق شاه إلى الاستقالة المتحدث السابق، شون سبايسر، الذي عينت مكانه ساندرز في تموز/يوليو 2017، وأنتوني سكاراموتشي، الذي لم يبق في منصبه مديراً للإعلام سوى بضعة أيام، وهوب هيكس، التي تولت إدارة هذا الجهاز بين آب/أغسطس 2017 وآذار/مارس 2018.