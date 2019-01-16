أغرب رسالة من بيلوسي إلى ترمب حول خطاب حالة الاتحاد

دعت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية، #نانسي_بيلوسي، الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، الأربعاء، إلى تأجيل كلمة حالة الاتحاد السنوية بسبب نقص الإجراءات الأمنية الناجمة عن الإغلاق الجزئي للحكومة.

ومن المقرر أن يلقي ترمب كلمته في 29 كانون الثاني/يناير، وسيطرح فيها أجندته ويقدم تقريرا إلى الأمة حول حالة الاقتصاد.

وقالت نانسي لترمب في رسالة: "للأسف ونظراً لمخاوف أمنية، وإذا لم يعد فتح الحكومة هذا الأسبوع، فإنني أقترح أن نعمل معاً لتحديد موعد آخر مناسب بعد إعادة فتح الحكومة لإلقاء هذه الكلمة أو أن تدرس إمكانية تقديم هذه الكلمة كتابة إلى الكونغرس في 29 كانون الثاني/يناير".

وتشهد الولايات المتحدة أطول فترة إغلاق للحكومة في تاريخها أدى إلى توقف العمل في نحو 25% من الوكالات والمكاتب الفدرالية.

وجهاز الخدمة السري، المكلف بحماية الرئيس، يوفر الأمن لما يعرف بالفعاليات الوطنية التي تتطلب إجراءات أمنية خاصة بما فيها خطاب حالة الاتحاد.

وقالت بيلوسي في رسالتها إن "جهاز الخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي لم يحصلا على أي تمويل منذ 26 يوماً".

وأضافت أنه "منذ العام المالي 1977، لم يسبق أن تم إلقاء كلمة حالة الاتحاد خلال إغلاق حكومي".

ورغم غرابة اقتراحها بأن يقدم الرئيس كلمته كتابة إلى الكونغرس في الحقبة الرقمية، إلا أن بيلوسي أشارت إلى أنه وحتى رئاسة ودروو ويلسون في مطلع القرن العشرين "فإن كلمات حالة الاتحاد هذه كانت تقدم إلى الكونغرس كتابة".