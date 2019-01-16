الكرملين: من الغباء اتهام ترمب بأنه عميل روسي

أكد مستشار في #الكرملين، الأربعاء، أنه من "الغباء" اتهام ترمب (الرئيس الأميركي) بأنه عميل روسي بعد أنباء صحافية قالت إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي فتح في 2017 تحقيقاً لمعرفة إن كان الرئيس الأميركي يعمل لحساب روسيا.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية، لصحافيين: "لماذا نعلق على هذا الغباء؟ كيف يمكن لرئيس أميركي أن يكون عميلاً لبلد آخر؟".

وأضاف أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "عند أدنى مستوى لها .. ولم يحدث أي شيء بشأن تحسينها".

وصرح ترمب للصحافيين، الاثنين، بقوله: "لم أعمل يوماً لحساب روسيا. أعتقد أنه من المعيب أن تطرحوا هذا السؤال".

وجاءت تصريحات ترمب ردا على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بأن مكتب التحقيقات فتح تحقيقا فيما إذا كان ترمب عمل لحساب روسيا بعد أن أصبح رئيسا.

ويواصل المحقق الخاص، روبرت مولر، تحقيقاته في مزاعم بمحاولات روسيا التأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية 2016، واحتمال تواطؤ موسكو مع حملة ترمب.