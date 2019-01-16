بعد مقتل جنود أميركيين بسوريا.. بنس: هزمنا داعش

قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي الأربعاء إن تنظيم داعش قد مُني بالهزيمة في سوريا، وذلك بعد ساعات من مقتل جنود أميركيين في هجوم بشمال البلاد أعلن التنظيم مسؤوليته عنه.

ولم يشر بنس إلى القتلى خلال خطاب أدلى به أمام 184 من رؤساء البعثات الدبلوماسية الأميركية في أنحاء العالم والذين اجتمعوا في واشنطن.

وقال بنس للسفراء وغيرهم من كبار الدبلوماسيين الأميركيين "انهارت الخلافة وهُزم داعش".

وفي وقت سابق قالت إليسا فرح المتحدثة باسم بنس إنه جرى إبلاغه بمقتل الجنود الأميركيين.

وهناك تقارير متباينة بشأن عدد القتلى الأميركيين في الانفجار الذي وقع بمدينة منبج بشمال سوريا، إذ قال مسؤول أميركي إن أربعة، بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 20 شخصا قتلوا في

الانفجار، منهم خمسة جنود أميركيين.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن أربعة جنود أميركيين قُتلوا وأُصيب ثلاثة آخرون في الانفجار الذي ذكر موقع على الإنترنت تابع لتنظيم داعش أنه تفجير انتحاري. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إجمالي عدد قتلى الانفجار بلغ 19 شخصا.

ويأتي الهجوم بعد مرور ما يقرب من شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ أنه سيسحب جميع القوات الأميركية، وعددها نحو ألفي جندي، من سوريا بعد أن خلص إلى أن تنظيم داعش قد هُزم هناك. ودفع هذا الإعلان وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى الاستقالة.

وأفاد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن جنوداً أميركيين كانوا من بين قتلى الهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة منبج، وهو الأول الذي يستهدف قوات التحالف في هذه المدينة منذ عشرة أشهر. وتبنى تنظيم داعش الهجوم.